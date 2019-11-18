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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد عصام
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يواجه منتخب مصر منافسه منتخب جزر القمر اليوم الاثنين 17 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون 2021.


نتائج الجولة الأولى في مجموعة مصر :-

وسيكون المنتخب الوطني أمام مهمة صعبة لتحقيق الانتصار الأول له في التصفيات خلال تلك النسخة، بعدما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال الجولة الأولى بنتيجة هدف لكل منتخب، بينما حقق منتخب جزر القمر فوزا مثيرا على حساب منتخب توجو بنتيجة هدف نظيف خارج ملعبه.


تصريحات مدرب منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر :-

وكان قد أشار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن المنتخب تأثر بتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الماضية بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي وصل خلالها المنتخب حتى الآن إلى الدور النصف نهائي وسوف يلتقي ضد منتخب جنوب افريقيا يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ستاد القاهرة الدولي.


التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جزر القمر :-

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي للمنتخب من أجل تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - احمد حجازي - محمود علاء - عبدالله جمعة.

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا.


أهداف منتخب مصر ضد كينيا :-

الجدير بالذكر ان الذي سجل هدف منتخب مصر في المباراة الماضية بشباك منتخب كينيا محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي ولاعب نادي الزمالك السابق بعدما نجح في خطف الكرة من حارس مرمى المنتخب الكيني.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر :-

واعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.


موعد مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب جزر القمر في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.
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