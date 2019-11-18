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تفاصيل استدراج فتيات الليل واغتصابهن بشارع الهرم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
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بوابة الفجر
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ببوست على الفيس بوك، نشر فيه مواطن عن استغاثة فتاة تم اختطافها في الهرم، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين باختطاف فتيات الريكلام من شوارع الهرم والاعتداء عليهن واغتصابهن.


وكشف المتهمون في القضية وعددهم 5 في التحقيقات كيف يقومون بتنفيذ مخططهم الشيطاني، حيث يقوم أحد باستدراج الفتيات لممارسة الرزيلة بحجة أنه ثرى خليجي، وبعد إغرائهم بالمال بتم استدراجهن إلى إحدى الشقق لتفاجئ بوجود باقي المتهمين الذين يقومون بتصوير الفتيات في أوضاع مخلة لابتزازهن ماديا.


وقامت الضحية الأخيرة بتحرير بلاغًا ضد المتهمين اتهمتهم بخطفها واغتصابها تحت التهديد، ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الـ5 وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات المسندة إليهم.


النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس المتهمين وعرض الضحية على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها.

 

 

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