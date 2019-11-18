البدري يدرس وجود تغييرات فى تشكيل مصر أمام جزر القمر

يدرس حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عمل تغييرات خلال التشكيل الذى سيخوض به منتخب مصر الأول مباراته اليوم الاثنين أمام منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، خارج الأراضي المصرية، خاصة وأن المنتخب الوطنى يسعى للفوز بالمباراة بعد التعادل فى المباراة الأولى بالتصفيات أمام منتخب كينيا بهدف لكل منتخب، فى لقاء أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.







ويتواجد منتخب مصر الأول فى المجموعه السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، برفقة كل من كينيا وتوجو وجزر القمر.





وإستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي فى مركز المهاجم خلال لقاء الفراعنه أمام جزر القمر خاصة بعد غياب كل من أحمد حسن كوكا وأحمد جمعه للإصابة، وأيضا إستقر البدرى على تواجد عمرو السوليه بجانب طارق حامد فى وسط الملعب بدلا من تواجد محمد الننى مع التفكير فى الدفع بلاعب النادى الأهلى أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر بدل من عبدالله جمعه.





كما يدرس حسام البدري الإستعانه بلاعب نادى الزمالك أحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسي للفراعنه أمام جزر القمر.





التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي



خط الوسط : طارق حامد، عمرو السولية



خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو



خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا.





ويدخل منتخب مصر مباراة جزر القمر دون تواجد نجم الفراعنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وهداف الفراعنه، بعد الإصابة التى عانى منها خلال لقاء فريقه الأخير أمام مانشستر سيتي بالدورى الإنجليزى، كما يغيب أيضا لاعب الوسط حمدى فتحى للإصابة ولاعبي بيراميدز بسبب الإستبعاد.





ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر وجزر القمر



جزر القمر 3 نقاط



مصر نقطة



كينيا نقطة



توجو بلا نقاط.