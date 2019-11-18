تصفيات أمم أفريقيا .. ترتيب الجموعة التاسعة عقب مباراة السنغال

إنتهت أحداث مباريات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.





وواصل المنتخب السنغالي إنتصاراته بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي "ساديو ماني"، حيث فاز على منتخب إيسواتيني، بينما فاز منتخب الكونغو على منتخب غينيا بيساو.





خسارة إيسواتيني ضد السنغال



حقق المنتخب السنغالي فوزاً كبيراً على مضيفه منتخب إيسواتيني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من المجموعة.



وشهدت المباراة تألق اللاعب فامارا دييدهيو مهاجم برسيتول سيتي الإنجليزي الذي سجل ثلاثية في الدقائق 59 و 66 و 68 وأضاف بابي ندايي الهدف الرابع لأسود التريانجا، في مقابل هدف وحيد سجله أصحاب الأرض في الدقيقة 71 عبر فجانيليو مامبا.





تشكيل السنغال لمواجهة إيسواتيني



ومثل منتخب السنغال وصيف النسخة الماضية التشكيل التالي.



حراسة المرمى: إدواردو ميندي



خط الدفاع: لامين جاساما – كاليدو كولبيالي – شيخو كوياتيه – ساليو سيس



خط الوسط: بابي نداي – ساديا تيوب – مامادو نداي



خط الهجوم: ساديو ماني – فامارا دييديهيو – كريبين دياتا.





الكونغو – غينيا بيساو، منتخب الكونغو يستعيد توازنه





إستعاد منتخب الكونغو توازنه بعد خسارة الجولة الماضية، بفوزه على ضيفه منتخب غينيا بساو بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.



سجل أهداف منتخب الكونغو برينس إيبارا في الدقيقة 19 وجونيور ماكيسي في الدقيقة 70 و سيلفير جانفولا في الدقيقة 71.





ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية عقب مباراة السنغال



يواصل منتخب الستغال تصدر المجموعة التاسعة، فيما يحتل منتخبي الكونغو وغينيا بيساو المركزين الثاني والثالث، بينما يقبع منتخب إيسواتيني المركز الرابع.



1- السنغال 6 نقاط



2- الكونغو 3 نقاط



3- غينيا بيساو 3 نقاط



4- إيسواتيني دون رصيد





ويتأهل للتصفيات أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثانية عشر، ليتأهل 24 منتخباً للنهائيات المقامة في الكاميرون في صيف عام 2021.