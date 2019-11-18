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ارتفاعه 25 مترا.. التفاصيل الكاملة لسقوط برج كهرباء بأوسيم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:52 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم شمال المحافظة، حيث ورد بلاغا للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة اوسيم من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط برج كهرباء ووجود متوفين ومصابين داخل محطة كهرباء غرب القاهرة الكائنة بقرية سقيل، دائرة المركز.

وبالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه بسرعة الإنتقال لمكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، وعلى الفور انتقل قيادات المديرية وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عمال تابعين لشؤكة (تي اند انيرجي ) المتعاقدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بإحلال وتجديد أبراج الكهرباء بالعمل علي تفكيك جزء متبقي من برج كهرباء " بدون كابلات " ارتفاعة حوالي 25 متر من أصل 110 متر سقط أرضًا.

ونتج عن الحادث وفاة كل من كريم محمد إبراهيم الفرماوي، 28 سنة، مقيم بالدقهلية، أحمد إبراهيم عمر محمد، 22 سنة، مقيم بالدقهلية، أبو الوفا أسعد أبو الوفا احمد، 36 سنة، مقيم قنا، إبراهيم محمد إبراهيم عبد الرحمن، 33 سنة، مقيم قنا، هيثم فارس السيد، 33 سنة، مقيم كفر الشيخ وإصابة كل من سلامة مرسي علي الغندور، 41 سنة، مقيم الدقهلية (بكسور بالزراعين والحوض)، علي حسن عيد سعيد، 30 سنة، مقيم اوسيم (مصاب بصدمة عصبية)، جميعهم عمال بالشركة المنفذة المشار إليها، وتم نقلهم إلي مستشفي أوسيم المركزي.

وبسؤال كلا من السعيد عبد المعطي إبراهيم مرسي، 45 سنة، مقاول بالشركة المنفذة مقيم الدقهلية، شقيقة ياسر عبد المعطي، 48 سنة، مقاول عمال بذات الشركة مقيم الدقهلية، حسن محمد سعيد حسن، 38 سنة، مشرف بذات الشركة مقيم الشرقية، أيدوا ما جاء بالفحص.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

سقوط برج كهرباء برج كهرباء أوسيم

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