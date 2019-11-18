عاجل.. نقيب السينمائيين يكشف حقيقة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي





أكد نقيب السينمائيي المخرج مسعد فودة، أنه لاصحة للشائعات التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاز أسرة لرميسي مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي.





وأوضح في تصريحات صحفية، أنه كلف أحد أعضاء مجلس النقابة بمتابعة الحالة، فور سماعه الشائعة.





وجدد تأكيده أنهم اطمأنوا عليه، بعد التواصل معه كما اطمأنوا على وضعه الصحي.



