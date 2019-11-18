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عاجل.. نقيب السينمائيين يكشف حقيقة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
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أكد نقيب السينمائيي المخرج مسعد فودة، أنه لاصحة للشائعات التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاز أسرة لرميسي مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي.
وأوضح في تصريحات صحفية، أنه كلف أحد أعضاء مجلس النقابة بمتابعة الحالة، فور سماعه الشائعة.وجدد تأكيده أنهم اطمأنوا عليه، بعد التواصل معه كما اطمأنوا على وضعه الصحي.
كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن احتجاز مدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق داخل إحدى الفيلات بطريق الإسكندرية الصحراوي.
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