5 معلومات عن سلطان المماليك "طومان باي".. بعد تجسيد خالد النبوي شخصيته في "ممالك النار"





وقال خلال اللقاء: "كنت أحلم بتجسيد دور القائد التاريخي طومان باي، فخور إني أكون جزء من حدوتة في تاريخنا الكبير".





ويعرض لكم " الفجر الفني " 5 معلومات عن "طومان باي"



1- طومان باي آخر سلاطين المماليك الشراكسة في مصر.



2- السلطان الوحيد الذي شنق على باب زويلة.



3- استلم الحكم بعد مقتل عمه السلطان الغوري بموقعة "مرج دابق".



4 - نُهِب خان الخليلي وقُتِل جميع التجار الأورام بحجة أصولهم العثمانية.





5 - بموته انتهت دولة المماليك وسقطت وأصبحت مصر ولاية عثمانية.



وذكر عدد من المؤرخين، أن السبب الرئيسي في قرار سليم الأول بإعدامه، هو خوفه من شعبيته وعدم تصديق المصريين للقبض عليه، فقد كان رمزا للمقاومة، فأخرج طومان باي من سجنه، وسار وسط حرس عدته 400 جندي إلى باب زويلة؛ حيث نصبت له مشنقة وظلت جثته معلقة ثلاثة أيام، ثم دفنت في قبة السلطان الغوري، وبموته انتهت دولة المماليك وسقطت وأصبحت مصر ولاية عثمانية.









أُقيم لطومان باى احتفال تشييع جثمان لامثيل له، بحيث لو مات وهو على العرش لما أقيم له مثل هذا الاحتفال ورغم أن السلاطين العثمانيين يحملون في بعض الأحيان توابيت آبائهم ولايدخلون تحت أى تابوت آخر يحملونه، إلا أن السلطان سليم الأول اكتنف تابوت طومان باى الثاني .



ووزع السلطان سليم الأول على الفقراء تطييبا لروح السلطان طومان باي رحمه الله، النقود الذهبية لمدة 3 أيام .

جسد الفنان المصري خالد النبوي، شخصية القائد التاريخي "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار"، وظهر قي لقاء له في برنامج "صباح الخير يا عرب"، على قناة "MBC".