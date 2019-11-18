Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 معلومات عن سلطان المماليك "طومان باي".. بعد تجسيد خالد النبوي شخصيته في "ممالك النار"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements



جسد الفنان المصري خالد النبوي، شخصية القائد التاريخي "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار"، وظهر قي لقاء له في برنامج "صباح الخير يا عرب"، على قناة "MBC".

وقال خلال اللقاء: "كنت أحلم بتجسيد دور القائد التاريخي طومان باي، فخور إني أكون جزء من حدوتة في تاريخنا الكبير".

ويعرض لكم "الفجر الفني" 5 معلومات عن "طومان باي"

1- طومان باي آخر سلاطين المماليك الشراكسة في مصر.

2- السلطان الوحيد الذي شنق على باب زويلة.

3- استلم الحكم بعد مقتل عمه السلطان الغوري بموقعة "مرج دابق".

4 - نُهِب خان الخليلي وقُتِل جميع التجار الأورام بحجة أصولهم العثمانية.

5 - بموته انتهت دولة المماليك وسقطت وأصبحت مصر ولاية عثمانية.

وذكر عدد من المؤرخين، أن السبب الرئيسي في قرار سليم الأول بإعدامه، هو خوفه من شعبيته وعدم تصديق المصريين للقبض عليه، فقد كان رمزا للمقاومة، فأخرج طومان باي من سجنه، وسار وسط حرس عدته 400 جندي إلى باب زويلة؛ حيث نصبت له مشنقة وظلت جثته معلقة ثلاثة أيام، ثم دفنت في قبة السلطان الغوري، وبموته انتهت دولة المماليك وسقطت وأصبحت مصر ولاية عثمانية.



أُقيم لطومان باى احتفال تشييع جثمان لامثيل له، بحيث لو مات وهو على العرش لما أقيم له مثل هذا الاحتفال ورغم أن السلاطين العثمانيين يحملون في بعض الأحيان توابيت آبائهم ولايدخلون تحت أى تابوت آخر يحملونه، إلا أن السلطان سليم الأول اكتنف تابوت طومان باى الثاني .

ووزع السلطان سليم الأول على الفقراء تطييبا لروح السلطان طومان باي رحمه الله، النقود الذهبية لمدة 3 أيام .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير فنان خالد النبوي الممالك الفجر الفني

أخبار تهمك

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 16 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 13 ساعة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 11 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 9 ساعات

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 5 ساعات

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 13 ساعة

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

حكايات اليوم.. تنصيب طومان باي سلطانًا على مصر.. وميلاد "الهضبة"

بعد تعديل شعار بنك القاهرة.. حكاية الباب الذي مدحه الشعراء وأعدم عليه سلطان مملوكي (صور)

خالد النبوي يتصدر الأكثر بحثًا مع اقتراب عرض مسلسله "ممالك النار"

خالد النبوي يشوق متابعيه على "إنستجرام" بـ"ممالك النار"

هكذا يروج خالد النبوي لمسلسله الجديد "ممالك النار"

ممالك النار | شاهد الحلقة الأولى من مسلسل خالد النبوي الجديد على قناة MBC ام بي سي .. اعرف موعد عرضها وتردد القناة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

02:44 ص

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status