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البرازيل تحسم لقب كأس العالم للناشئين على حساب المكسيك

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
السيد علي
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حسم المنتخب البرزيلي نتيجة مباراة نهائي كأس العالم للناشئين، تحت 17 عام والمقامة في البرازيل، على حساب نظيرهم المكسيكي، وشهد اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكبار الشخيات الرياضية في الإتحاد الدولي لكرة القدم، على ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج.




وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف عكس مجريات اللقاء، الذي كان يسيطر عليه منتخب البرازيل، بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. 


وسجل مهاجم البرازيل كايو جوروج هدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء. 


وحسم اللاعب لازارو فينسوي نتيجة المواجهة، بهدف في الدقيقة 93 بعد إستقباله عرضيه أسكنها في الشباك المكسيكية معلناً تتويج البرازيل باللقب الرابع له في تاريخه، وبفارق لقب وحيد عن أقرب منافسيه المنتخب النيجيري صاحب الخمس ألقاب. 

وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي. 
 
ووصل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.


وتأهل بدوره المنتخب المكسيكي إلي المباراة النهائية، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.
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