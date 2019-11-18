استكمالاً لتصريحات مصطفى يونس.. فتحي مبروك: قطاع الناشئين بالأهلي شغال بالفلوس

أكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي السابق، أن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء يعاني من العديد من المشاكل والأزمات والتي تتعلق بقيد الناشئين من خلال المجاملات.





وقال مبروك في تصريحات تليفزبونية عبر قناة اون سيورت: هناك العديد من المدربيين الذين يتقاضوا أمولاً من أولياء الأمور من أجل قيد أبنائهم في قطاعات الناشئين بالنادي.





ويعد هذا التصريح استكمالاً للأزمة التي فجرها مصطفى يونس لاعب الأهلي الأسبق عن وجود مجاولات ووسائط بين مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي .





وصرح مصطفى يونس قبل أيام عن وجود مجاملات كبيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والأندية الكبرى فى مصر، كما قال: "اللي امه حلوة.. يخش".





وبرر مصطفى يونس سبب تصريحاته المثير للجدل حول وجود المجاملات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والأندية الكبرة، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث".



