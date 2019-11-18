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بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
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تسعى وزارة القوى العاملة، إلى توفير فرص العمل للشباب من أجل القضاء على البطالة، ومساندة الشباب في إيجاد الوظائف سواء في الداخل والخارج، وذلك بمرتبات جيدة.


وتصدر الوزارة بصفة دورية النشرة القومية للتشغيل، وتستعرض النشرة الوظائف المطلوبة والشروط وموعد التقديم والأجر الذي سيتم تقديمه للشاب ونوعية الوظائف المتاحة والشركات أو الجهة المعلنة للوظيفة، ويمكن الاطلاع على الوظائف من خلال الضغط على هذا الرابط http://www.manpower.gov.eg/PDF/National%20bulletin/jornal_new_in_414_in.pdf


وأعلنت الوزارة عن الوظائف المتاحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر والتى تتضمن مجموعة وظائف نستعرض بعضها وهي "فنى تبريد،  فني كهرباء كنترول، فني ميكانيكا، فني سباكة ، مشغل ماكينة تعبئة، منسق مخازن، شيف مخبوزات، مشرف صيانة، أفراد أمن ومشرفي أمن، خدمة عملاء ومدخلي بيانات، وغيرها".

 

 

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الكلمات المفتاحية

وظائف خالية نشرة الوظائف النشرة القومية للتشغيل القوى العاملة

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