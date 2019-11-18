البرازيل تتعادل مع المكسيك بنهائي كأس العالم للناشئين

ويحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام.

وسجل مهاجم البرازيل كايو جوروج هدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء.

وكان قد تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عكس مجريات اللقاء، الذي كان يسيطر عليه منتخب البرازيل، بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.





وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي.



