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"ارحمو من فى الأرض يرحمكم من في السماء".. صابرين تكشف أغرب رسالة لها بعد خلعها الحجاب (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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عبرت الفنانة صابرين، عن استيائها إزاء الهجوم عليها بعد خلعها الحجاب، باكية: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وأضافت خلال مداخلتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بي سي" قائلة:" أغرب رسالة جالتي إنتي دفعتي كام للكوافير لتغير لون شعرك".

تصدرها تريند جوجل
تصدرت الفنانة صابرين، محرك البحث جوجل"، وذلك بعد قرار خلعها للحجاب، حيث نشرت صورة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهى مُتخلية عن الحجاب، وتسببت تلك الصورة ، في نشوب جدلاً كبيرًا بين مبحيها، و انقسم البعض حول مؤيدين، معارضين لها.

نبذة عن حياتها
هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، ولدت في يوم 4أكتوبر 1967، ونشأت صابرين مع أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك،و بدأت صابرين حياتها الفنية في سن الرابعة من عمرها وذلك من خلال أدائها لأدوار صغيرة،وفي الثانية عشرة من عمرهاقامت بتقديم العديد من الأغاني، ولكنها ابتعدت عن تقديم الأغانى، وقررت صابرين التفرغ للتمثيل، وقدمت صابرين دور المطربة أم كلثوم في مسلسل" أم كلثوم"،وتناول المسلسل حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم و حققت صابرين من خلال ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا، لكنها قررت بعده اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، وقامت بتقديم بعض البرامج الدينية،وفي عام 2006 قررت العودة للتمثيل مرة أخرى.

من ناحية أخري تزوجت صابرين من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وانجبت منه ابنها نور، لكنها انفصلت عنه، وبعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق وانجبت منه ثلاثة أطفال، هم :يوسف، علي، عمر.

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عمرو اديب صابرين حجاب تربونة

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