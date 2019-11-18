أمير مرتضى يطلب من شيكابالا المساعدة.. تعرف على التفاصيل

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابلا قائد الفريق على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة انبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرين من نوفمبر القادم .