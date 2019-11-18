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شريهان توجه رسالة للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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وجهت الفنانة شريهان، رسالة  للزعيم عادل امام، وذلك بعد انتشار شائعات خبر وفاته عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وقالت في تغريدتها: "اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة".

وأضافت قائلة: "حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك ولنا جميعاً أسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. "ربنا يحفظك".

شائعات وفاة الزعيم
كانت انتشرت خلال الفترة الماضية خبر وفاة الزعيم عادل امام، عبر السوشيال ميديا، ولكن قام نقيب المهن التمثلية الدكتور أشرف ذكي بنفي الخبر.

كما قام نجل الزعيم المخرج رامي امام، بنشر فيديو ل والده من داخل كواليس مسلسل فالنتينو، والمقرر عرضه في دارما رمضان

وعلق رامي امام في الفيديو، قائلا: "احنا في اللوكيشن يجماعة.. وجمبي بيذاكر وبيحفظ.. مفاجأة"، حيث ظهر الزعيم وهو يقرأ السيناريو ويدخن السجائر.



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الكلمات المفتاحية

وفاة عادل أمام وفاة الزعيم شيريهان

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