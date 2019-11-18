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نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم للناشئين حتي الآن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
السيد علي
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سيطر التعادل السلبي على أول 60 دقيقة من عمر مواجهة البرازيل والمكسيك، بنهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، ، ويشهد اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكبار الشخيات الرياضية في الإتحاد الدولي لكرة القدم، والبرازيل والمكسيك،ويحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث اللقاء.
وشهدت المواجهة تغير في كل فريق حيث خرج علي أبيلا، ودخل مكانه اللاعب ألفاريز في تشكبل المكسيك
بينما دخل اللاعب فرناندو في تشكيل منتخب البرازيل. 

وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي. 

ووصل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.

وتأهل بدوره المنتخب المكسيكي إلي المباراة النهائية، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.

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الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة البرازيل مواجهة البرازيل والمكسيك

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