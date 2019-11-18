نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم للناشئين حتي الآن

وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي.

ووصل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.



