قرار جديد من الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

يسعى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لتوفير الراحه لبعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المسافرة لمواحهة النجم الساحلى التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعد تأهل الفريق.







وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى توفير طائرة خاصة تنقل بعثة النادى الأهلى إلى تونس لملاقاة النجم الساحلى، يوم 29 نوفمبر الجاري، فى تونس من أجل توفير الراحه الكافيه للفريق الذى سيستعد للإنطلاقة الإفريقية بلقاء قوى أمام النجم الساحلى.





وجاء قرار النادى الأهلى بعدما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي أن يواجه الأهلى نظيره الجونة يوم 25 نوفمبر فى مباراة مؤجلة من بطولة الدورى المصري.





وستعود بطولة الدوري المصري بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تقام فى مصر خلال الأيام القادمة.