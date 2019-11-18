Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد من الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد جمال
Advertisements
يسعى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لتوفير الراحه لبعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المسافرة لمواحهة النجم الساحلى التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعد تأهل الفريق.


وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى توفير طائرة خاصة تنقل بعثة النادى الأهلى إلى تونس لملاقاة النجم الساحلى، يوم 29 نوفمبر الجاري، فى تونس من أجل توفير الراحه الكافيه للفريق الذى سيستعد للإنطلاقة الإفريقية بلقاء قوى أمام النجم الساحلى.


وجاء قرار النادى الأهلى بعدما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي أن يواجه الأهلى نظيره الجونة يوم 25 نوفمبر فى مباراة مؤجلة من بطولة الدورى المصري.


وستعود بطولة الدوري المصري بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تقام فى مصر خلال الأيام القادمة.


ويستعد النادى الأهلى فى تدريبات يومية على ملعب مختار التتش لعودة بطولة الدوري المصري واللعب ببطولة دورى أبطال إفريقيا تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا اليوم ال29 الاهلي والنجم الساحلي الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 10 ساعة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 12 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ ساعة و نصف

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 7 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 12 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

اليوم.. الأهلي يغادر معسكر الإمارات ويتوجه إلي القاهرة

الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم بعد الراحة

تفاصيل جلسة "فايلر" مع جهاز الأهلي

مفاجأة.. فايلر يصدم إدارة الأهلي ويتمسك بـ"المغضوب عليه"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status