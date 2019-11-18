رونالدو يطلب من يوفنتوس صفقة مفاجأة

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي إدارة النادي بالتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي يوفنتوس عاد للتفاوض مع نادي مانشستر يونايتد لضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





سبب رغبة يوفنتوس في ضم بوجبا

وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم بوجبا في يناير القادم بناءا على طلب من رونالدو حيث يرى أنه أفضل لاعب لتدعيم مركز وسط النادي.

منافسة شرسة تنتظر يوفنتوس لضم بوجبا

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي يوفنتوس لضم بوجبا حيث يرغب نادي ريال مدريد في ضمه بقوه في الشتاء.





قيمة تعاقد أي نادي مع بوجبا

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على مبلغ 180 مليون يورو للموافقة على رحيل بوجبا في الشتاء القادم.





مشاركات بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم