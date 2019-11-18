عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)





نشر محمد رمضان فيديو له داخل الطائرة وهو يرقص على أنغام أغنيته نمبر، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال توجهه إلى السعودية لإحياء حفل فني هناك ضمن موسم الرياض.





وعلق على الفيديو قائلًا: "إحساس مختلف الرقص فوق السحاب سماعات الطيارة أقوى من سماعات بيتي.. فى طريقى إلى أقوى حفلة فى الرياض ثقة فى الله نجاح السعودية".





ترويج رمضان للحفل

كان رمضان، شارك جمهوره بفيديو جديد له على حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام".





شوق محمد رمضان جمهوره لحفلته القادمة، بالرياض قائلاً: "أنا الآن فى طريقي إلى الرياض، وهنعمل أقوى حفلة فى الرياض"، وستقام الحفلة، على مسرح معرض الرياض السيارات، يوم الثلاثاء المقبل، وسط حشد كبير من جماهير "الأسطورة".



