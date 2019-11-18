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الصحافة الإسبانية تتغنى بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
علي ماهر حلمي
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أشادت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة باللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية مع النادي الملكي في الدوري الاسباني الممتاز و دوري أبطال أوروبا.


إخلاص والتزام الجندي كريم بنزيما كما وصفته ماركا:

قالت صحيفة ماركا الشهيرة:" كريم بنزيما مهاجم الفريق الملكي لم يطلب من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تحسين أو تجديد عقده مطلقًا رغم تألقه، بدأ الجميع بالإعجاب مؤخرًا بما يقدمه الفرنسي، لكنهم في سانتياجو برنابيو مُعجبون به منذ أمدٍ بعيد، اتحاد ريال مدريد وكريم بنزيما ليس له تاريخ صلاحية، وتبقى العقود مجرد شكليات". 


كريم بنزيما القائد بعد رحيل كريستيانو رونالدو

‏وأضافت صحيفة ماركا:" لقد تحمل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما المسئولية وأصبح القائد بعد رحيل كرستيانو رونالدو أرقامه في الدوري الاسباني الممتاز و دوري أبطال أوروبا تتحدث ولم يطلب أي شيء مقابل ذلك هو يتم تقديره داخل أسوار النادي ويشعر بالرضى والاكتفاء ماديا، في يونيو المقبل سيكمل 11 عامًا مع النادي الملكي وسواء أعجبك الأمر أم لا، فإن كريم قطعةٌ أساسيةٌ لمستقبل ريال مدريد الإسباني".


وضع كريم بنزيما مع منتخب فرنسا:

أوضحت صحيفة ‏ماركا الاسبانية الشهيرة أن هذا التناغم الجميل الذي يعيشه كريم بنزيما في مدريد يتناقض تمامًا مع وضعه في المنتخب الفرنسي حيث يُطالب به الإعلام والرأي العام في الوقت الذي يحاول الإتحاد الفرنسي جاهدا إنكاره ، وبين هذا وذاك يستفيد ريال مدريد من كريم في أفضل مستوياته رغم كل هذه المشاكل.


يذكر أن رئيس الإتحاد الفرنسي ذكر في تصريحات صحفية أن بنزيما لاعب جيد للغاية ويثبت مع ريال مدريد الإسباني أنه أحد أفضل لاعبي الهجوم في العالم لكن مغامرته مع المنتخب الفرنسي انتهت.


وغضب اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من تصريحات رئيس الإتحاد الفرنسي ورد عليه قائل:" أنا فقط من يحدد متي تنتهي مغامرتي دعني ألعب للمنتخبات المسموح لي تمثيلها وسوف ترى". 
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الكلمات المفتاحية

منتخب فرنسا منتخب الجزائر كريم بنزيما ريال مدريد

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