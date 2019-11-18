أول تعليق لـ عمرو أديب على الحكم بإعدام المسماري المتهم في قضية الواحات

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حكم محكمة الجنايات العسكرية بإعدام المسماري المتهم الأول في قضية الواحات، قائلا: "للأسف إحنا بننسى شهدائنا اللي راحوا في الواحات".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنتم نسيتوا ولادنا اللي تم اغتيالهم واستشهادهم في الواحات"، مشيرًا إلى أن الحكم صدر، والعدل تحقق، والقصاص تم، متابعا: "الشهيد يقدر دلوقتي يرتاح في تربته".



وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن أهالي الشهداء لم ينسوا أولادهم، والدماء لا تشربها الرمال، مضيفا: "الدم بيفضل عايش، الدم مش بيموت".



هذا وقضت الجنايات اللعسكرية بإعدام المسماري المتهم الأول في قضية الواحات والبحرية، والمؤبد والمشدد لـ 32 متهم وبراءة 20 آخرين.