Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق لـ عمرو أديب على الحكم بإعدام المسماري المتهم في قضية الواحات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على حكم محكمة الجنايات العسكرية بإعدام المسماري المتهم الأول في قضية الواحات، قائلا: "للأسف إحنا بننسى شهدائنا اللي راحوا في الواحات".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنتم نسيتوا ولادنا اللي تم اغتيالهم واستشهادهم في الواحات"، مشيرًا إلى أن الحكم صدر، والعدل تحقق، والقصاص تم، متابعا: "الشهيد يقدر دلوقتي يرتاح في تربته".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن أهالي الشهداء لم ينسوا أولادهم، والدماء لا تشربها الرمال، مضيفا: "الدم بيفضل عايش، الدم مش بيموت".

هذا وقضت الجنايات اللعسكرية بإعدام المسماري المتهم الأول في قضية الواحات والبحرية، والمؤبد والمشدد لـ 32 متهم وبراءة 20 آخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قضية الواحات عمرو اديب حادث الواحات توك شو اخبار مصر إعدام المسماري

أخبار تهمك

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ ساعة و نصف

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 12 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 8 ساعات

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السجن 10 أعوام لـ 15 متهمًا في قضية ضياع الملفات بالكويت

وصية إرهابي متهم باغتيال النائب العام لأهله: سلكت طريقي لا لن أحيد.. فجيش الصليب في البغى تمادى

المشدد 10 سنوات وبراءة آخر في قضية مخدرات بالمنيا

تأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد على المتهمين بأحداث سفارة النيجر

عاجل.. الإعدام للإرهابي عبد الرحيم المسماري وبراءة 30 متهما بـ"حادث الواحات"

"الجنايات العسكرية" تقضي بإعدام المسماري المتهم الأول بقضية الواحات البحرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status