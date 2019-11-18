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موعد مباراة مصر ضد جزر اليوم الإثنين 18-11-2019 بتصفيات أمم إفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين المنتخب المصري ومضيفه منتخب جزر القمر، اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019، على ملعب مالوزيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

ويسعى المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري إلى تحقيق نتيجه إيجابية أمام جزر القمر؛ لمصالحة الجمهور المصري، بعد التعادل المخيب للآمال أمام كينيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعد المباراة هي الأولى التي تجمع بين مصر وجزر القمر، حيث لم يلتقيا مسبقا في تاريخهما، سواء في على مستوى التصفيات أو في أمم أفريقيا، أو وديا.

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب مالوزيني، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية:-

تُذاع مباراة مصر وجزر القمر حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات البطولة الإفريقية.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة جزر القمر:-

يفتقد المنتخب المصري لخدمات نجمه الأول محمد صلاح بعد أن أثبت الفحص الطبي الذي خضع له، عدم تعافيه التام من للإصابة التي تعرض لها مؤخرا، ولن يفقد منتخب الفراعنه أي لاعب بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع حسام البدري، بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه عبد الله جمعة، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأحمد فتحي، فيما سيضع محمد النني وطارق حامد في وسط الميدان، وأمامهما حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا، بينما سيقود أحمد جمعة خط الهجوم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي
خط الوسط: محمد النني - طارق حامد
خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات
خط الهجوم: أحمد جمعة
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