لهذا السبب ظهر قاتل محمود البنا بملابس مختلفة عن باقي المتهمين

عقدت أمس جلسة محاكمة المتهمين في قضي محمود البنا ، والمتهم فيها محمد أشرف راجح وأخرين، بعدما قاموا بقتل محمود البنا، عقب نهره راجح لمعاكسته إحدى الفتيات وذلك بمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية قبل وبعد الجلسة تحسبا لأي طارئ قد يحدث.





في حين تسائل عدد كبير من المواطنين عن سبب ظهور محمد أشرف راجح المتهم بقتل الطالب محمود البناء بالملابس البيضاء وذلك في ثالث جلسة للمحاكمة، في حين لم يرتدى باقى المتهمين نفس الملابس وإنما ظهروا بالملابس المدنية.





ويرجع ذلك إلى أن راجح تم ترحيلة إلى السجن العمومي وهو الذي يحدد الذي الذي يرتديه النزيل أما باقي المتهمين بمحتجزين في مركز الشرطة ولذلك ظهروا بملابسهم العادية.





يذكر أن راجح و 3 أشخاص أخرين قاموا بقتل محمود البنا، الشهير بشهيد الشهامة بطعنة بالمطواة عقب مشادة كلامية بعدما عاتب راجح على معاكسة إحدى الفتيات.