Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصفيات أمم إفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثانية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
Advertisements
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
Advertisements
منافسة شرسة سوف تشهدها مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2021) في جميع المجموعات بشكل عام، كما يتوقع أن يكون هناك صراعًا قويًا على صدارة ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات والتي تضم معه منتخبات (جزر القمر – توجو – كينيا)، وذلك بعد النتائج التي أسفرت عليها منافسات الجولة الأولي من التصفيات الإفريقية.

نتائج مباريات الجولة الأولي بـ"مجموعة مصر" في تصفيات أمم إفريقيا:

أقيمت مباراتي الجولة الأولي من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس الماضي الموافق 14 نوفمبر لعام 2019، حيث استضاف منتخب مصر نظيره منتخب كينيا على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل هدف الفراعنة (محمود كهربا).

أما المباراة الثانية بالمجموعة بين منتخب توجو وضيفه منتخب جزر القمر، والتي أقيمت على ملعب "كيجي" في مدينة "لوميه" التوجولية، انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل سجله اللاعب (فايز سليماني).

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثانية من التصفيات:

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب مجموعة مصر (المجموعة السابعة) بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب توجو والذي يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتساوي منتخبي مصر وكينيا في رصيد النقاط ولكل منهما نقطة وحيدة ويتواجدان بالمركزين الثاني والثالث لحين فض الاشتباك بينهما في الجولة الثانية من التصفيات.

مواعيد مباراتي الجولة الثانية بـ"مجموعة مصر" في تصفيات أمم إفريقيا:

تقام مباراتي الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا لعام 2021، يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ويحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلا علي منتخب جزر القمر في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة وجزر القمر، والواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

بينما يستضيف منتخب كينيا نظيره منتخب توجو في نفس المجموعة في تمام الساعة السادسة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش، وستقام المباراة على ملعب صالة المركز الرياضي الدولي كسراني موي بمدينة "نيروبي" الكينية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا:

تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بشكل حصري، وستذاع مباراة مصر ضد جزر القمر في الثالثة عصرًا اليوم الاثنين على قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز للمعلق المصري (علي محمد علي)، ويوفر موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر KORA STAR لمتابعة اللقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر ضد جزر القمر مصر وكينيا بطولة أمم افريقيا بث مباشر مباريات الاثنين بث مباشر مباريات الأحد بث مباشر الفجر الرياضي

أخبار تهمك

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 10 ساعة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 8 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ ساعة و نصف

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 4 ساعات

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بوتسوانا

موعد مباراة مصر ضد كينيا الخميس 14 / 11 / 2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021

اليوم.. مصر ضد كينيا فى تصفيات أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

قبل مواجهة مصر.. جزر القمر تهزم توجو وتتصدر مجموعتها بتصفيات إفريقيا

ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد تعادله مع موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status