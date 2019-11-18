أشهر 5 نجمات ارتدين التربونة بعد خلع صابرين لها

وقبل ساعات قليلة خلعت صابرين التربونة التي ظلت ترتديها سنوات بعد قرار حجابها، حيث كانت دائمًا ما تظهر ببلوزة من ألوان مختلفة مع تربونة، مع بعض الاكسسورات الرقيقة.









وتستعرض "الفجر الفني" بعض من الفنانين وضعوا بصمتهم في موضة "التربون".





1- أمينة خليل

ظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية تربون أنيق، مع أستايل كاجول.



2- هند صبري

ظهرت مرتدية تربون من اللون المسطردة به بعض النقشات.



3- سيرين عبد النور

تألقت سيرين بإرتدائها تربون من اللون الاسود المشجر باللونين الأحمر مع الأزرق، وخطفت أنظار الجمهور.



4- مايا دياب

تألقت مايا بلفة التربون على هيئة كعكة، ولفتت اليها الأنظار خلال جلسة تصويرها.



5- أمل كلوني

ظهرت بإطلالة جديدة لها مرتدية تربون من اللون الأسود، وانبهر الجميع بها وبابراز التربون لملامحها.







