Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشهر 5 نجمات ارتدين التربونة بعد خلع صابرين لها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

انتشرت في الأونة الأخيرة موضة "التربونة"، خاصة بين الفنانين الذين عرضوا إطلالتهم بها.

وقبل ساعات قليلة خلعت صابرين التربونة التي ظلت ترتديها سنوات بعد قرار حجابها، حيث كانت دائمًا ما تظهر ببلوزة من ألوان مختلفة مع تربونة، مع بعض الاكسسورات الرقيقة.


وتستعرض "الفجر الفني" بعض من الفنانين وضعوا بصمتهم في موضة "التربون".


1- أمينة خليل
ظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية تربون أنيق، مع أستايل كاجول. 

2- هند صبري
ظهرت مرتدية تربون من اللون المسطردة به بعض النقشات.

3- سيرين عبد النور
تألقت سيرين بإرتدائها تربون من اللون الاسود المشجر باللونين الأحمر مع الأزرق، وخطفت أنظار الجمهور.

4- مايا دياب
تألقت مايا بلفة التربون على هيئة كعكة، ولفتت اليها الأنظار خلال جلسة تصويرها.

5- أمل كلوني
ظهرت بإطلالة جديدة لها مرتدية تربون من اللون الأسود، وانبهر الجميع بها وبابراز التربون لملامحها.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 11 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 16 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 13 ساعة

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 8 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

02:44 ص

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status