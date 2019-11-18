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تعرف على موعد عرض مسلسل "ممالك النار"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:36 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ممالك النار" تصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي, نظرًا لبراعة الأداء من جميع ممثلين العمل وعلى رأسهم النجم خالد النبوي.

نشر بطل مسلسل "ممالك النار" صورة جديدة على حسابة الشخصى علي موقع التدوينات القصيرة "توتير" يروح للمسلسل, وغرد على الصورة قائلاَ: "ممالك النار الحلقة الأولى على "إم بى سى مصرــ الواحدة صباحًا".

نبذة عن المسلسل
يقدم المسلسل توليفة فنية مميزة من حيث فريق التمثيل، والإخراج والتصوير والمونتاج والإنتاج، حيث تم إخراجه بواسطة المخرج البريطاني بيتر ويبر، المسلسل يحتوي مشاهد حرب لابد من إخراجها بواسطة فريق احترافي متميز ومتمكن.

أحداثه
تدور أحداث مسلسل "ممالك النار" حول حقبة دولة المماليك في الفترة الأخيرة واكتشاف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة, وشارك في بطولة المسلسل كلا من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.

آخر أعمال النبوي
على الصعيد المهني شارك "النبوى" مؤخرا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "واحة الغروب" الذي تم عُرض السباق الرمضاني في عام"2017"، وحقق نجاحا كبيرا، نسب مشاهدة مرتفعة على موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة، كما أن المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب بهاء طاهر، المسلسل من بطولة خالد النبوي، منه شلبي، مها نصار، ركين سعيد.


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الكلمات المفتاحية

مسلسل خالد النار تاريخي الممالك

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