أمير مرتضى يعلق على مفاوضات الأهلي مع مدافع الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي تلقى عرض من جانب النادي الأهلي السعودي لضم مدافع الفريق والمنتخب المصري محمود علاء للإنتقال اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي تلقى عرض من جانب النادي الأهلي السعودي لضم مدافع الفريق والمنتخب المصري محمود علاء للإنتقال اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت العديد من التقارير الصحافية، تواصل الأهلي السعودي مع محمود علاء لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام الى الفريق من خلال كريستيان جروس مدرب أهعلي جدة والذي يرتيط مع اللاعب بعلاقة ممتازة منذ أن كان على رأس القيادة الفنية للزمالك الموسم الماضي .

وكشفت العديد من التقارير الصحافية، تواصل الأهلي السعودي مع محمود علاء لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام الى الفريق من خلال كريستيان جروس مدرب أهعلي جدة والذي يرتيط مع اللاعب بعلاقة ممتازة منذ أن كان على رأس القيادة الفنية للزمالك الموسم الماضي .