حماية المستهلك: مصطلح "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" انتهى بلا رجعة

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستمد قوته من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على حماية حقوق المستهلكين، وضرورة ايجاد كافة آليات ضبط المنظومة الاستهلاكية، من خلال التنسيق مع وزارتي التموين والداخلية، وكل من له علاقة بحماية حقوق المستهلك.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن منظومة الكول سنتر الخاصة بتلقي الشكاوي تعمل على مدار اليوم، وهناك طفرة الآن في تلقي الشكاوي، ووصل عدد الشكاوي من 1200 لـ1500 شكوى.



وأشار إلى أن مصطلح "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" انتهى بلا رجعة، وأي مواطن يرى هذه العبارة عليه أن يلبغ الجهاز، لافتَا إلى أن القانون يضمن استبدال البضاعة خلال 14 يومًا، و30 يومًا إذا كان البضاعة بها عيب، وفقًا لضوابط معينة.

