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ريال مدريد ينافس آرسنال على جوهرة أسبانيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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باو توريس
باو توريس
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم المدافع الإسباني الدولي الشاب "باو توريس" نجم دفاع نادي فياريال الإسباني.


وأفادت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ريال مدريد وضع صاحب الـ 22 عاماً في دائرة إهتماماته، ليرافق قلبي دفاع الميرنجي سيرخيو راموس ورافائيل فاران.


غياب البديل

ويعاني الملكي من غياب البديل الجيد للثنائي راموس وفاران، حيث لم يظهر "إيدير ميليتاو" الذي لم يظهر بمستواه المعهود مع بوترو حتى الآن.


ويتواجد شرطاً جزائيا في عقد توريس بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني، حيث يحق له فسخ تعاقده مع الغواصات الصفراء في حال سداده.


ويأتي إهتمام الريال بضم توريس، في ظل سياسة رئيس النادي فلورنتينو بيريز الجديدة بالتعاقد مع النجوم الشبان، حيث يستهدف الريال ضم العديد من النجوم الشابة على رأسهم جادون سانشو وكيليان مبابي وهودسون أودوي.


أرسنال يريد ضد ضم توريس

كما أفادت صحيف "ذا صن" الإنجليزية برغبة أرسنال في ضم باو توريس، في ظل رغبة المدير الفني للفريق "أوناي إيمري" في تدعيم الخط الخلفي للفريق.


وتلقى دفاع الجانرز 17 هدفاً حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 مباراة، الأمر الذي جعل تدعيم دفاعات الفريق ضرورو ملحة.


أبرز أرقام توريس

وخاض توريس مع الغواصات الصفراء 17 مباراة هذ الموسم في كل البطولات، مسجلاً هدفاً وحيداً وصنع هدفاً آخر.

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