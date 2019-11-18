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بعد خلعها الحجاب.. صابرين تكشف في لقاء سابق سببب اعتزالها الفن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت الفنانة صابرين، الجدل عبر السوشيال ميديا بعد قرار خلعها الحجاب، الذي أعلنت عنه منذ ساعات من خلال نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وكشفت، في حوار قديم لها مع الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس" عن سبب ارتداء الحجاب.

وقالت صابرين، أن السبب في ارتدائها الحجاب بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أم كلثوم" الذي عرض عام 1999 وقدمت خلاله أداء نال إعجاب النقاد والجمهور، وكانت لم تكن تتوقع كل هذا النجاح الذي حققه المسلسل

الدافع الأساسي وراء ارتدائها الحجاب
وأضافت صابرين، حوارها الاعتزال وارتدائها الحجاب  "لاني الرؤية جاتلي قبل المسلسل وخلال تصوير المسلسل وبعد النجاح وانهيار وانا قعدت فترة طويلة في البيت وبدأت حالتي النفسيه تسوء جدا".

وتابعت " انا ممكن لو الكاميرا مش موجودة ببقي صامتة مبتكلمش خالص ولكن بقي بعد الاشعاع، بكون بريميوم".

صابرين: أم كلثوم السبب في ارتدائي الحجاب
وأكملت صابرين حديثها عن الاعتزال الفن وارتداء الحجاب" ابتديت عارف انت لما تهرب إلى الله مش عايزة حاجة غير رضا أبويا وامي واعيش فهدوء وسكنية.. ولما بعدت اكتشفت ان الهدوء والسكينة لا دا وانا عندي 5 سنين وانا فنانة".


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