Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسر رزق: لا توجد إلا المؤسسة العسكرية قادرة على طرح كوادر مؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
Advertisements
ياسر رزق
ياسر رزق
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الحياة الحزبية في مصر ضعيفة، رافضا وجود حزب يمثل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سبب ضعف الأحزاب أنها عانت مما حدث في 25 يناير، كما أنه كان هناك حالة من التضيق على أحزاب الوفد والتجمع في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكانت النتيجة تقوية الإخوان.

وتابع الكاتب الصحفي: النظام السياسي في مصر القائم على البرلمان ومؤسسات الدولة غير مستقر وضعيف ويجب تقويته، متابعا: "لا توجد إلا المؤسسة العسكرية قادرة على طرح كوادر مؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صدي البلد توك شو السيسي اخبار مصر احمد موسى

أخبار تهمك

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 17 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 16 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 11 ساعة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 17 ساعة

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور: "شكله عيان"

منذ يوم

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب السينمائيين يكشف حقيقة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من ساعتين

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 15 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: مهنة الصحافة تتعرض لمنحنى خطر

ياسر رزق: نحتاج إلى إلغاء مادة العدالة الانتقالية في الإصلاحات الدستورية

ياسر رزق: أتوقع إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في هذا التوقيت (فيديو)

ياسر رزق: لا يوجد حاليا مصدر للشخصيات المؤهلة إلا القوات المسلحة

ياسر رزق: "السيسي بطل شعبي مش هنعرف قيمته إلا في المستقبل" (فيديو)

علاء عصام ينتهي من كتابه "ثقوب في جدار الأحزاب المصرية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status