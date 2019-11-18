ياسر رزق: لا توجد إلا المؤسسة العسكرية قادرة على طرح كوادر مؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الحياة الحزبية في مصر ضعيفة، رافضا وجود حزب يمثل الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سبب ضعف الأحزاب أنها عانت مما حدث في 25 يناير، كما أنه كان هناك حالة من التضيق على أحزاب الوفد والتجمع في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكانت النتيجة تقوية الإخوان.



وتابع الكاتب الصحفي: النظام السياسي في مصر القائم على البرلمان ومؤسسات الدولة غير مستقر وضعيف ويجب تقويته، متابعا: "لا توجد إلا المؤسسة العسكرية قادرة على طرح كوادر مؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية".



