راغب علامة يكشف سبب الهجوم عليه خلال الفترة الأخيرة (فيديو)



وقال "علامة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن ما يتعرض له حملات منظمة، وكأن الشخص ممنوع أن يعبر عن رأيه، حيث هناك محاولات لاستخدام جيوش إليكترونية لشن هجوم "عبيط ووقح".



وأضاف أن ما يتعرض له يزيد من صراحته، واصفا من يشارك في مثل تلك الحملات الزائفة بـ النفايات بشرية، معقبا: "لو قلنا لا إله إلا الله سيجتزوا الكلام"، معربا عن دهشته من تحريف ونقل جرائد معروفة بالاحترام مثل جريدة النهار بشكل خاطىء.



وأشار إلى أن من يدعون الزعامة هم من دمروا لبنان، مؤكدا أن الفساد هو آفة المجتمعات ويمكنه تدميرها، مضيفا: "اعطوني اسم ثاني غير الأمير محمد بن سلمان في المنطقة العربية خلع الفساد حتى اتمسك به"، منوهًا يأنه يتمنى أن يكون في لبنان شخص مثل "بن سلمان" يضع الفاسدين في السجون، ويرد ما أخذوه.

وتابع، "أنا شفت السعودية فرحانة، والناس مرتاحة، والسعودية كانت غير السعودية اللي بعرفها.. ومحدش يدخلني في زواريب السياسة".

عقب المطرب راغب علامة، على الضجة التي أثيرت بسبب تصريحه على هامش مشاركته في موسم الرياض، بأن لبنان في حاجة إلى رجل قوي مثل الأمير محمد بن سلمان لمواجهة الفساد بلبنان.