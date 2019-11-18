بعد تعرض طفلة للعض.. رئيس حي الزيتون يغلق حضانة خاصة بالمنطقة

أغلق اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، إحدى الحضانات الخاصة بالحي، بعد تعرض طفلة للعض والضرب بالعصا.



وتداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لطفلة تم التعدي عليها من قبِل العاملين، وإصابتها إصابات بالغة بالوجه.



وقامت الأجهزة التنفيذية للحي بمصادرة جميع متعلقات الحضانة ومصادرتها بالمخازن الخاصة بالحي.





وأكد رئيس حي الزيتون على مراجعة جميع الحضانات وغلق الغير مرخصين وغير المؤهلة تربويا لاستقبال الأطفال.