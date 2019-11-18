ياسر رزق: انتخابات المحليات ستكون أخطر من الشعب والشورى لهذا السبب



ولفت إلى أن مجتمع الأعمال للأسف لم يفرز عن أي شخصيات سياسية حقيقية، وفي نفس الوقت هناك بعض الشخصيات تحجب عن القيام بها الأمر، معقبًا: "مش عايزة وجع دماغ".



قال الكاتب ياسر رزق، إن انتخابات المحليات ستكون أخطر من انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة، معقبًا: "انتخابات المحليات ستؤدي إلى إعداد 50 ألف مشروع قيادي في المجالس المحلية، هيطلع منها المحافظين ووزاء ومرشحين الرئاسة، هنعمل طبقة سياسية حقيقية".وتابع "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن إعداد طبقة سياسية في مصر خلال الفترة المقبلة أمر ضروري للغاية، خاصة أنه لا توجد مؤسسة تمد مصر بمرشحي الرئاسة إلا القوات المسلحة المصرية.