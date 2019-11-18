Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسر رزق: انتخابات المحليات ستكون أخطر من الشعب والشورى لهذا السبب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الكاتب ياسر رزق، إن انتخابات المحليات ستكون أخطر من انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة، معقبًا: "انتخابات المحليات ستؤدي إلى إعداد 50 ألف مشروع قيادي في المجالس المحلية، هيطلع منها المحافظين ووزاء ومرشحين الرئاسة، هنعمل طبقة سياسية حقيقية".

وتابع "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن إعداد طبقة سياسية في مصر خلال الفترة المقبلة أمر ضروري للغاية، خاصة أنه لا توجد مؤسسة تمد مصر بمرشحي الرئاسة إلا القوات المسلحة المصرية.

ولفت إلى أن مجتمع الأعمال للأسف لم يفرز عن أي شخصيات سياسية حقيقية، وفي نفس الوقت هناك بعض الشخصيات تحجب عن القيام بها الأمر، معقبًا: "مش عايزة وجع دماغ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو انتخابات مجلسي الشعب والشورى انتخابات المحليات أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 15 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 12 ساعة

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 20 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 17 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 17 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. نقيب السينمائيين يكشف حقيقة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي

منذ حوالي 5 ساعات

صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور: "شكله عيان"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موسى مصطفى موسى: نعمل على تشكيل معارضة وطنية تقف مع "السيسي"

ياسر رزق: جمال مبارك حاول قلب نظام الحكم (فيديو)

رئيس حزب المؤتمر: "السيسي" نجح في إعادة مصر إلى العالم.. وقد ندفع بمرشح رئاسي في 2022 (حوار)

زهير المغزاوي : على القوى الوطنية في البلاد أن تتجمّع من أجل بديل حقيقي

موسى مصطفى: تعديل الدستور والمدد الرئاسية أمر مطلوب

قيس سعيد.. القانوني الذي زلزل الانتخابات التونسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

02:28 م

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status