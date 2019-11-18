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برلماني: هناك صورة سيئة خاطئة متداولة عن معاملة السجناء في مصر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
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البرلمان
البرلمان
هدى عبدالرازق
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قال النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل بمجلس النوب، إنه لابد أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الرأي العام، مطالبا بزيارة سجن برج العرب بالإسكندرية أسوة بزيارة سجن طرة، معقبا: "لازم الناس كلها تشعر بالشفافية.. السجون مش طرة فقط"، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "اطلب تتفتح الزنازين ونشوف المساجين".

وأشار "السايح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك صورة سيئة خاطئة متداولة عن معاملة السجناء في مصر، ولابد من كشف الواقع، والتأكيد على أنه لا فرق بين السجناء، وجميعهم يعاملون معاملة واحدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تكون هناك زيارة لكل السجون، حتى يطمئن المصريين، ويرى العالم الوضع على حقيقته.
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الكلمات المفتاحية

عمرو اديب زيارة توك شو السجون في مصر

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