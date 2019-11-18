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تحمي المواطن.. تعرف على مميزات بوابة العمرة (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
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الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
أمنية فوزي
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أعلن علاء القصري، عضو غرفة شركات السياحة، عن بدء تشغيل بوابة العمرة، لافتًا إلى أنه يوجد 1833 شركة معتمدة على البوابة.

وأوضح "القصري"، خلال مداخلة تليفونية مع ببرنامج "مساء "DMC، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التعامل مع بوابة العمرة يغني المعتمر عن وجود وسيط، متابعًا: "إذا حدثت أي مشكلة مع المعتمر يتم مناقشتها وحلها على الفور من خلال بوابة العمرة".

وأكد أن حقوق المعتمر أصبحت مضمونة بمجرد التسجيل في بوابة العمرة، وأن البوابة تحمي المواطن من الألاعيب التي قد تحدث ضد المواطن من قبل السماسرة، مستكملًا: "بوابة العمرة تحمي المواطن، وتكشف له البرنامج الكامل لرحلته".
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