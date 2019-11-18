ياسر رزق: الرئيس السيسي عابر للأحزاب

قال الكاتب ياسر رزق، إن الأحزاب السياسية ضعيفة للغاية، ولا توجد طبقة سياسية أفرزت كوادر سياسية قادرة على كسب احترام المؤسسات المصري، مثل القوات المسلحة والمؤسسة الدبلوماسية ومؤسسة القضاء.



وتابع "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن آخر فترة سيحكم فيها الرئيس وفقًا للدستور ستكون في عام 2030، متسائلًا: "هل سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في مصر بعد انتهاء امكانية ترشح السيسي للرئاسة، أم سيتكالب الإخوان على السلطة مرة أخرى؟".



وأضاف أن ضعف الحياة السياسية في مصر، سببه التضيق على الحياة السياسية أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات، ثم بعد ذلك خنق الأحزاب، وهو ما هيأ الفرصة لجماعة الإخوان للعمل في الشارع المصري، خاصة أنهم يعملون تحت الأرض، وقاموا باختطاف عقل ووجدان بعض المواطنين، وهذا الأمر اتضح بصورة كبيرة في السيطرة على البرلمان ومؤسسة الرئاسة سابقًا.



ولفت إلى أن أفضل شيء قام به الرئيس هو عدم انشاءه لحزب سياسي، لأنه عابر للأحزاب، ويوجد حوله اجماع سياسي، لدرجة أن المناضل حمدين صباحي بناءً على وصفه، لم يستطيع أن يجمع أكثر من 4% من جملة الأصوات عند الترشح للرئاسة أمام الرئيس السيسي.

