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والدة الشهيد إسلام مشهور باكية: "القضاء المصري ريح قلوبنا"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
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إسلام مشهور
إسلام مشهور
أمنية فوزي
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وجهت سوزان عبد المجيد، والدة النقيب الراحل إسلام محمد مشهور، رسالة لـ أمهات الشهداء، بعد الحكم على المتهم الأول في حادث الواحات الإرهابي بالإعدام، قائلة: "اصبري واحتسبي ابنك عند ربنا شهيد".

وتابعت "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "أنا فرحانة وفخورة وطايرة وعايزة أروح لابني المقابر وأقوله نام وارتاح يا ابني حقك رجعلك"، مستكملة: "القضاء المصري ريح قلوبنا".

وأكدت أن الإرهاب ليس له مكان على أرضنا، مستطردة: "إحنا خلف الرئيس السيسي وهنفضل نسانده، ودم ولادنا مش هيروح هدر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر لم تتهاون في استعادة حق شهدائها".

وبكت والدة الشهيد، قائلة: "ابني راجل ومات راسه مرفوعة، أنا فخورة بابني، أنا أم الشهيد إسلام مشهور وليا الشرف والفخر".

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الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي توك شو إعدام المسماري إسلام محمد مشهور أخبار مصر

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