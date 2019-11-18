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والدة الشهيد إسلام مشهور باكية: "القضاء المصري ريح قلوبنا"
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
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أمنية فوزي
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وجهت سوزان عبد المجيد، والدة النقيب الراحل إسلام محمد مشهور، رسالة لـ أمهات الشهداء، بعد الحكم على المتهم الأول في حادث الواحات الإرهابي بالإعدام، قائلة: "اصبري واحتسبي ابنك عند ربنا شهيد".
وتابعت "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "أنا فرحانة وفخورة وطايرة وعايزة أروح لابني المقابر وأقوله نام وارتاح يا ابني حقك رجعلك"، مستكملة: "القضاء المصري ريح قلوبنا".
وأكدت أن الإرهاب ليس له مكان على أرضنا، مستطردة: "إحنا خلف الرئيس السيسي وهنفضل نسانده، ودم ولادنا مش هيروح هدر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر لم تتهاون في استعادة حق شهدائها".
وبكت والدة الشهيد، قائلة: "ابني راجل ومات راسه مرفوعة، أنا فخورة بابني، أنا أم الشهيد إسلام مشهور وليا الشرف والفخر".
وتابعت "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "أنا فرحانة وفخورة وطايرة وعايزة أروح لابني المقابر وأقوله نام وارتاح يا ابني حقك رجعلك"، مستكملة: "القضاء المصري ريح قلوبنا".
وأكدت أن الإرهاب ليس له مكان على أرضنا، مستطردة: "إحنا خلف الرئيس السيسي وهنفضل نسانده، ودم ولادنا مش هيروح هدر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر لم تتهاون في استعادة حق شهدائها".
وبكت والدة الشهيد، قائلة: "ابني راجل ومات راسه مرفوعة، أنا فخورة بابني، أنا أم الشهيد إسلام مشهور وليا الشرف والفخر".
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