والدة الشهيد إسلام مشهور باكية: "القضاء المصري ريح قلوبنا"

وجهت سوزان عبد المجيد، والدة النقيب الراحل إسلام محمد مشهور، رسالة لـ أمهات الشهداء، بعد الحكم على المتهم الأول في حادث الواحات الإرهابي بالإعدام، قائلة: "اصبري واحتسبي ابنك عند ربنا شهيد".



وتابعت "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "أنا فرحانة وفخورة وطايرة وعايزة أروح لابني المقابر وأقوله نام وارتاح يا ابني حقك رجعلك"، مستكملة: "القضاء المصري ريح قلوبنا".



وأكدت أن الإرهاب ليس له مكان على أرضنا، مستطردة: "إحنا خلف الرئيس السيسي وهنفضل نسانده، ودم ولادنا مش هيروح هدر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر لم تتهاون في استعادة حق شهدائها".



وبكت والدة الشهيد، قائلة: "ابني راجل ومات راسه مرفوعة، أنا فخورة بابني، أنا أم الشهيد إسلام مشهور وليا الشرف والفخر".



