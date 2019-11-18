ياسر رزق: مصر بها 104 أحزاب لا يمتلك أيا منهم القوة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، أنه لا بد من إصلاح سياسي يشمل الأحزاب حتى لا نكون أمام أزمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه يوجد 104 أحزاب في مصر، وهو ليس مشكلة خاصة أن أمريكا تمتلك أكثر من 400 حزب، وبريطانيا أكثر من 300 حزب ولكن المشكلة أنه لا يوجد منهم حزب يمتلك قوة.



وأشار إلى أنه يمكن لحزب الوفد أن يقود الأحزاب اليمنية مثل أحزاب المصريين الأحرار، والمحافظين وغيرهم، وأن يكون هناك كتلة من الأحزاب اليسارية مثل التجمع، و"المصري الديمقراطي" والدستور وغيرهم، والكتلة الناصرية مثل الكرامة بالإضافة إلى كتلة وطن، مشيرا إلى أنه لابد من وجود كتل حزبية.

