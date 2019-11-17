"الزكاة والدخل" تنفي ما تداول حول فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد





أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، مساء اليوم الأحد، نفيها للأخبار المتداولة حول فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية.





هذا وأكدت هيئة الزكاة والدخل، على أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة العربية السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.





كما يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 بتاريخ 13 مارس 2019، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.





ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع للحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب، من خلال قنواتها الرسمية في حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني gazt.gov.sa ومركز الاتصال 19993.



