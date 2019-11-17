غلق مطعمين خلال حملة مكبرة بشرق الإسكندرية

تمكنت لجنة الغلق بحي شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، من تنفيذ عدد من قرارات التشميع وغلق عدد من المحلات المخالفة والغير مرخصة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندسه سحر شعبان رئيس الحي.



وقالت سحر شعبان، رئيس حي شرق، فى بيان اليوم، إن لجنة الغلق قامت بتنفيذ كافة قرارات الغلق، حيث تم تشميع وغلق مطعم "ص. ك"، كما تم تشميع كافيه "د"، بالاضافة إلى غلق مطعم "ك" بمنطقة مصطفي كامل، وجاءت الحملة بحضور قوة أمنية من قسم شرطة سيدي جابر، ولاتزال الحملات مستمرة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون.



وأضافت "رئيسة الحي"، أنه استمرارا لأعمال رفع كفاءة الطرق بنطاق الحي، قامت ادارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله التي تقوم بها مديرية الطرق بمناطق متنوعة، حيث تم تجريف الطريق بشارع ابيس الثانية العمومي لبدء أعمال الرصف للخطة الاستثمارية 2020-2019.



وقالت "سحر شعبان"، كما تم إعادة الشئ لأصله شارع ذو الفقار من طريق الحرية بالعرض الكامل، وتأتي تلك الأعمال في ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين ومازالت الأعمال والمتابعة مستمرة.