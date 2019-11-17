Advertisements
Advertisements
Advertisements

براين هوك: احتجاجات إيران ليست سوى أحدث مثال على الظلم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
براين هوك
براين هوك
وكالات
Advertisements
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم والاحتجاجات ليست سوى أحدث مثال على الظلم.

وأفادت مصادر إيرانية معارضة، مساء اليوم الأحد، بأنه سيتم إغلاق جميع المدارس في إسلام شهر في محافظة طهران غدا الإثنين.

واندلعت احتجاجات في أغلب مدن إيران بعد رفع سعر البنزين بنسبة 300%، الجمعة الماضي، في الوقت الذي تجاوزت شعارات المتظاهرين قرار زيادة سعر البنزين.

وهاجم محتجون إيرانيون كافة أركان النظام الديني المسيطر على حكم بلادهم منذ 40 عاما، حيث طالب متظاهرون في عدة مدن برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وعلى وقع احتجاجات البنزين في إيران، وقع 60 نائبا برلمانيا مشروعا لاستجواب روحاني في المجلس التشريعي.

وحمل عدد من أعضاء البرلمان الإيراني رئيس بلادهم المسؤولية عن الوضع الراهن بعد زيادة سعر البنزين دون تمرير القرار على نواب البرلمان لمناقشته أولا، ما أدى إلى خروج احتجاجات بالشوارع.

وفي سياق متصل، دخل تجار بازار العاصمة الإيرانية إضرابا عن العمل تضامنا مع الاحتجاجات الدائرة حاليا بعد ساعات من زيادة سعر الوقود شهريا بنسبة 50% لأول 60 لترا من البنزين، و300% لكل لتر إضافي شهريا.

وبثت صحيفة كيهان اللندنية المعارضة مقاطع فيديو عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، يظهر إغلاق الكثير من متاجر ومحال بازار طهران المعروف بدوره البارز تاريخيا في المشهد السياسي بالبلاد.

وعلى الرغم من انتشار عناصر أمنية في محيط بازار طهران، أظهرت مقاطع الفيديو إضراب التجار عن العمل في حين امتد نطاق الإضراب إلى متاجر شيراز وكرج، فيما انضم طلاب جامعة سنندج إلى المحتجين أيضا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

براين هوك المبعوث الأمريكي الظلم اسلام شهر احتجاجات إيران

أخبار تهمك

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لأول مرة منذ عودته.. بشرى سارة لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 8 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إيران.. انتفاضة البازار ترعب النظام وتهدد بقصم ظهره

بسبب الاحتجاجات.. اجتماع طارئ للمجلس الاقتصادي الأعلى في إيران

عاجل.. توقف حركة المسافرين في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران

موسى أفشار لـ "الفجر": نظام الملالي في مأزق خطير والمظاهرات تؤشر للنهاية

المقاومة الإيرانية تكشف لـ "الفجر" تطورات الاحتجاجات داخل إيران

انتقلت إلى القلب.. إيران تشتعل من الداخل ومصادر: النهاية تقترب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

08:46 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status