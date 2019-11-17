مواجهات قوية للبنك وبني سويف والمنيا والفيوم وطهطا وسوهاج في صراع القسم الثاني

تقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء 6 مباريات نارية فى المجموعة الأولى للقسم الثاني ( مجموعة الصعيد) ، حيث تشهد الجولة الخامسة أكثر من مباراة ساخنه .



1- البنك الأهلي مع الألومنيوم



يشهد ملعب نادى البنك الأهلي صدام مرتقب يجمع بين فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 10 نقاط مع فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الاسابقة فوز البنك على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف عمرو عزت هدفين ومحمد عبد الرحمن لعبه هدف وسجل هدف التليفونات محمود عبده من ضربة جزاء، وحقق فريق الألومنيوم الفوز على فريق بنى سويف بهدف محمد أسامة٠



2- بترول أسيوط مع بنى سويف



يستضيف فريق بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 6 نقاط فريق بنى سويف وصيف المجموعة بقيادة حسن موسى برصيد 9 نقاط بعد أن تلقى الهزيمة من فريق الألومنيوم بهدف ، وتلقى فريق بترول أسيوط الهزيمة أيضا من فريق المنيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



3- الفيوم مع شبان قنا



على ملعب الاسيوطي الفرعي، يلتقي فريق الفيوم صاحب المركز السابع بقيادة محمد محسن أبو جريشه برصيد 4 نقاط مع فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث بقيادة كمال الزين برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز قنا على ديروط بهدف أحمد محجوب ، وتعادل فريق الفيوم مع فريق طهطا بدون أهداف.



4- تليفونات بني سويف مع طهطا

على استاد بنى سويف، يواجه فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد شعبان برصيد 7 نقاط فريق طهطا صاحب المركز العاشر بقيادة بركات إبراهيم برصيد 3 نقاط.



وشهدت المباراة السابقة، هزيمة ثقيلة لفريق تليفونات بني سويف من البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل فريق طهطا مع فريق الفيوم سلبياً.



5- الاعلاميين مع المنيا



على ملعب نادى الاعلاميين، يحل فريق المنيا، بقيادة طارق السيد، برصيد 4 نقاط، بالمركز الثامن، ضيفاً على فريق الاعلاميين بقيادة أحمد صالح صاحب المركز التاسع برصيد 3 نقاط .



وشهدت الجولة الماضية تعادل الإعلاميين مع سوهاج بهدف لكل منهما، وحقق المنيا أول فوز له في المسابقة على فريق بترول أسيوط بهدف برسوم محروس.



6- ديروط مع سوهاج

بخوض فريق ديروط على ملعبه، لقاء صعب مع سوهاج، ويدخل ديروط اللقاء وهو في المركز الأخير بقيادة حمادة رسلان كما يحتل فريق سوهاج المركز قبل الأخير بقيادة نبيل محمود، ولكل منهما نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية تعادل طهطا مع الفيوم بدون أهداف، وسوهاج مع الاعلاميين بهدف لكل منهما.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 10 نقاط

2- بنى سويف 9 نقاط

3- شبان قنا 9 نقاط

4- تليفونات بني سويف 7 نقاط

5- بترول أسيوط 6 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الفيوم 4 نقاط

8- المنيا 4 نقاط

9- الاعلاميين 3 نقاط

10- طهطا 3 نقاط

11- سوهاج نقطتين

12- ديروط نقطتين



