برشلونة يرفض ذهاب نجم الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت تقارير أن برشلونة رفض عرضًا قيمته 13 مليون جنيه إسترليني من نادٍ لم يكشف عن اسمه للنادي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لإيفان راكيتيتش.





لا يزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مرتبطًا بالانتقال من أبطال إسبانيا بعد أن كافح من أجل كسب دور أساسي في أول مباراة الحادي عشر لإرنستو فالفيردي هذا الموسم.





تم منح أتليتيكو مدريد وإنتر ميلان وإيه سي ميلان ويوفنتوس اهتمامًا كبيرًا بلقب كرواتيا الدولي قبل نافذة الانتقالات في يناير.





ومع ذلك ، وفقًا للرياضة ، أطلق نادي الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكشف عن اسمه عرضًا بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني لنهائي كأس العالم 2018 على أمل بدء محادثات الاتصال.





يدعي التقرير أن برشلونة كان سريعًا في رفض العرض ، لأنهم يبحثون عن ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني للاعب الذي لديه عقد في كامب نو حتى نهاية موسم 2020-21.



