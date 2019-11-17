رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد

قام اليوم الأحد، المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لقطاع كهرباء الوادي الجديد، حيث ستستمر الزياره لمدة 3 ايام يقوم خلالها رئيس الشركة بالمرور على جميع هندسات الوادي الجديد والخارجة والداخلة والفرافره وبلاط وباريس ثم يختتم زيارته بالمرور على هندسه شرق العوينات.





ووجه " شمعه" إلي ضروره تسهيل وتبسيط إجراءات توصيل التغذية الكهربائية للمستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث قام بتفقد مراكز خدمة العملاء بالهندسات ثم الاجتماع بالعاملين بالقطاع.





وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستثمارية والمشروعات المنفذة للغير ونسب التحصيل ونسبة الفقد، حيث وجه " شمعه" إلي ضروره تحسين مؤشرات الجودة لضمان إستمراريه التغذية الكهربائيه بجودة عالية.









وقام رئيس الشركة بزيارة الورش الانتاجية، حيث شكر العاملين بالورش وحسهم على ضرورة التوسع في تصنيع الأعمده والأبراج ولوحات الجهد المنخفض لتكفي إحتياجات القطاع من هذه المهمات.









وزار رئيس الشركة قري الزيات والشيخ مفتاح واسمنت وقلمون وهي قري تم ضمها الي الشركة، حيث اعتمد رئيس الشركة مبلغ 50 مليون جنيه لتحسين اداء شبكات التوزيع بهذه القرى.





وتفقد رئيس الشركة أيضًا مبنى لوحه توزيع وهندسة باريس، حيث بلغ نسبة التنفيذ حوالي 90٪، ثم تفقد لوحة توزيع ومبنى هندسة الفرافرة حيث بلغت نسبه التنفيذ 95 ٪.



