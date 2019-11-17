Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محمد صلاح الحج
Advertisements
قام اليوم الأحد، المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لقطاع كهرباء  الوادي الجديد، حيث ستستمر الزياره لمدة 3 ايام يقوم خلالها رئيس  الشركة بالمرور على جميع هندسات الوادي الجديد والخارجة والداخلة والفرافره وبلاط وباريس ثم يختتم زيارته بالمرور على هندسه شرق العوينات.

ووجه " شمعه" إلي ضروره تسهيل وتبسيط إجراءات توصيل التغذية الكهربائية للمستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد،  حيث قام بتفقد مراكز خدمة العملاء بالهندسات ثم الاجتماع بالعاملين بالقطاع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستثمارية والمشروعات المنفذة للغير ونسب التحصيل ونسبة الفقد، حيث وجه " شمعه" إلي ضروره تحسين مؤشرات الجودة لضمان إستمراريه التغذية الكهربائيه بجودة عالية.


وقام رئيس الشركة بزيارة الورش الانتاجية، حيث شكر العاملين بالورش وحسهم على ضرورة التوسع في تصنيع الأعمده والأبراج ولوحات الجهد المنخفض لتكفي إحتياجات القطاع من هذه المهمات.


وزار رئيس الشركة قري الزيات والشيخ مفتاح واسمنت وقلمون وهي قري تم ضمها الي الشركة، حيث اعتمد رئيس الشركة مبلغ 50 مليون جنيه لتحسين اداء شبكات التوزيع بهذه القرى.

وتفقد رئيس الشركة أيضًا مبنى لوحه توزيع وهندسة باريس، حيث بلغ نسبة التنفيذ حوالي 90٪، ثم تفقد  لوحة توزيع ومبنى هندسة الفرافرة حيث بلغت نسبه التنفيذ 95 ٪.

رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
رئيس مصر الوسطى للكهرباء يزور قطاع الوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واحة باريس كهرباء مصر الوسطي كهرباء الوادي الجديد

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ أقل من ساعتين

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 8 ساعات

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 3 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 8 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لأول مرة منذ عودته.. بشرى سارة لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "مصر العليا" للكهرباء: تركيب وإحلال 195 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الاحمال المطلوبة

"كهرباء الأقصر" تناقش تنفيذ آليات الخطة الطموحة لهندسة الزينية

وزير التخطيط تفتتح 5 مراكز تكنولوجية بالوادي الجديد (صور)

ننشر تفاصيل زيارة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري للوادي الجديد (صور)

جولات مكوكية لرئيس مصر الوسطى للكهرباء بقطاع كهرباء بنى سويف

وزير الكهرباء يستعرض مع رئيس مصر الوسطى ما تم تنفيذه خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠١٩

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

08:46 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status