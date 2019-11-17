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"طفلة تبكي"بعد تجاهل أحمد السعدني طلب تصويرها معه

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:07 م
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أحمد السعدني
أحمد السعدني
شيماء فوزى
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قامت إحدى المتابعات، بالتعليق على صورة نشرها الفنان أحمد السعدني، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت قائلة: أنا بجد متضايقة من موقفك أنا كنت في النادي مع بناتي الجمعة، اللي فاتت وأنت كنت موجود مع أبنك هيبدأ تمرين وكل اللى قولتهولك أن بناتي عايزين يتصوروا معاك، أنا عايزة اقولك أن بنتي الصغير خمس سنين بتموت فيك فى مسلسل فريدة، لدرجة أنها لما شافته قالتلي أنا هسأله هو قتل فريدة لية وانت طبعًا أحرجتنا وقمت.

وأضافت: "مع أن مكنش فيه زحمة والصورة مش هتاخد معاك ثانية، أنا عايزة اقولك أن البنات فضلوا يعيطوا واحنا ماشيين علشان كان نفسهم يسلموا عليك ويتصوروا معاك للاسف انا مكنتش متخيلاك كده".

ردود المعجبين على هذا التعليق

ويعد الغريب فى الأمر أن هناك ردين على هذا التعليق، أحدهما قال: "معلش يمكن مخدش باله وهو طيب ومتواضع ومش من النوع دة خالص أو يمكن كان عايز شوية خصوصية"، وآخر قال"ما تستغربيش ماعنده ذوق ودمه ثقيل".


وكان التعليق على صورة نشرها الفنان أحمد السعدني، وهو يقود دراجة بخارية، وكان يرتدي ملابس سوداء، على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام". 

وانهالت التعليقات الاعتيادية على السعدني التى تعبر عن إعجابها بإطلالته، وإعطائها بأعماله الفنية.

كان هناك تعليق وسط هذه التعليقات لافتا للانتباه، لأنه يحكى موقف حدث من الفنان السعدني نجاة بعض معجبيه.


أخر أعمال أحمد السعدني

وتعد آخر أعمال السعدنى مسلسل" شبر مية" وهو من نوع المسلسلات الاجتماعية، ويعرض حاليا ويلاقي قبول كبير من الجمهور.

وكان له مسلسل زى الشمس فى رمضان الماضي، وحقق فيه نجاح كبير حيث أنه كان القاتل الذى انكشف فى النهاية.
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الكلمات المفتاحية

دراجة احمد السعدني أحمد السعدني

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