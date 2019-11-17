تموين الفيوم تكرم العاملين المتميزين بجائزة التميز الحكومي (صور)

كرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام الوزارة العاملين المتميزين بمديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية لعام ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك فى إطار جائزة التميز.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم اختيار هؤلاء العاملين، نظرا لكفاءاتهم في العمل وأداء الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.



والمكرمين من تموين الفيوم هم: المهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير الرقابه التموينية، المحاسبه منال عبد الحميد احمد، مديرة إدارة حماية المستهل، والمحاسبه هاله احمد ـ رئيس قسم الاحتياجات بإدارة شئون تموين بالفيوم.



وقام وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم شهادات تقدير للمُكرمين المتميزين، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل أداء الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، كما قدم الشكر لكافة قيادات الوزارة، ووكلاء الوزارة مديري مديريات التموين، والعاملين بالإدارات والمكاتب التموينية على مجهوداتهم بالارتقاء بمنظومة التموين.





