انطلاق فعاليات أسبوع جامعة المنصورة الثاني لريادة الأعمال والشركات الناشئة

انطلقت فعاليات أسبوع جامعة المنصورة الثاني لريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



بدأت أولى الفعاليات بندوة "العالم بالعام 2040" للدكتور نبيل شلبي مؤسس دار المستثمر العربي حيث دارت فعاليات الندوة حول فكر ريادة الأعمال والمردود من الأفكار الإبداعية على الأشخاص والدول وضرب أمثله لنماذج من شخصيات ناجحة بيل جيتس، مارك زوكربيرغ، رنا القليوبى وكذلك لتطبيقات (أوبر، واتس آب، اللغة النوبية) كما حث الطلاب على عدم التردد في بدء مشروعاتهم.



وأشار الدكتور محمد عطيه إلى أهمية توعية الطلاب بفكر ريادة الأعمال، وكيفية اعتماد اقتصاديات معظم الدول على فكر حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة، وكيف حلت معظم الدول مشكلة البطالة بهذه المشروعات، ودلل على ذلك بريادة دولة الهند في مجال البرمجيات.



ورحب الدكتور أحمد عطوه بالسادة الحضور، وثمن على مجهود الكلية في دعم المركز الجامعي للتطوير المهني باعتباره يقدم إضافة جديدة للخدمات الطلابية، وبيئة جيدة للتعليم والتعلم.



وعرض الدكتور أسامة أبو النصر دور المركز في دعم منظومة التأهيل والتطوير لسوق العمل، وتقديم الدعم والمساعدة في مستقبلهم المهني ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم لسوق العمل باعتباره مختلف عن مراكز التدريب التقليدي، ويساعد الطلاب والخريجين في رسم طريقهم المهني وفقا لخبراتهم وقدراتهم.



واستعرض الدكتورو أحمد رمضان برنامج فعاليات أسبوع جامعة المنصورة الثاني لريادة الأعمال والشركات الناشئة.



حضر فعاليات الافتتاح كلا من الدكتور محمد عطوه عميد كلية التجارة، الدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورو سماح طارق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد العزيز حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



كما حضر الدكتور رزق مصطفى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شريف شتا وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مها العشماوى وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المنعم منتصر وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وحضرت الدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات ذوي القدرات الخاصة، الدكتورة ايمان أبو الفضل نائب مدير المركز،أعضاء المركز الجامعى للتطوير المهنى الدكتور أسامة أبو النصر مدير المركز، الدكتور أحمد رمضان نائب مدير المركز، الدكتور وائل أنور، الدكتور إبراهيم جمال، مديري وحدات ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب.