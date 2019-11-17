أحدث ظهور لها.. إيمان العاصي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

يشار إلى أن الفنانة إيمان العاصي شاركت مؤخرا من خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك" في جزئه الثالث من خلال حكاية بعنوان "كله بالحب" التي قدمت فيها علم التخاطر وكيفية استخدامه لتطويع الأشخاص من حولنا، وجعلهم يفعلون لنا ما نريده.



حكاية "كله بالحب" لاقيت نجاحا كبيرا عبر السوشيال ميديا، وحققت نسب مشاهدة جيدة عبر الشاشات التلفزيونية، فتميزت بالاختلاف من حيث محتواها الدرامي المقدم والمصاغ بشكل جيد إخراجيا وكتابة في السيناريو.



حكاية "كله بالحب" من بطولة شريف سلامة، إيمان العاصي، سارة سلامة، أيمن عزب، هاجر أحمد، إبراهيم ظريف، مصطفى درويش، نور قطامش، من إخراج محمد جمعة، من تأليف عمرو محمود يس، من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج أحمد عبدالعاطي.



قامت الفنانة الشابة إيمان العاصي بنشر أحدث صورها عبر صفحتها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جميلة أثارت بها مواقع التواصل الاجتماعي،.حيث ظهرت في الصورة بإطلالة مميزة لفتت الأنظار من خلالها، مرتدية توب أسود، وقميص أبيض مكشوف من الأكتاف، وظهرت بشعرها القصير الذهبي اللون وارتدت نظارة شمس مميزة.حيث علقت على الصورة وكتبت "تخيل أنك أحببت بالطريقة التي تحبها"، مما جعل جمهورها يبادلها التعليقات، من أبرزهم الفنانة بشرى التي علقت وكتبت: "إنك تحلمين"، فيما علق أحد من جمهورها وكتب: "أنتي قمر"، وعلق آخر "أنيقة".