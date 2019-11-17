حواس يتفقد معرض توت عنخ أمون ومتحف التراث الشعبي بجامعة المنصورة

قام الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، بزيارة لكلية الآداب بجامعة المنصورة على هامش زيارته للجامعة خلال ندوة بعنوان "أسرار الفراعنة" تفقد خلالها معرض توت نخ آمون، والمتحف التعليمى بالكلية، ومتحف التراث الشعبى.



واستقبل "حواس"، خلال الزيارة، الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، ومحمود الجعيدى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور محمد نيم عميد الكلية السابق، الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار والأمين العام السابق للآثار، الدكتورة راندا بليغ رئيس قسم الآثار المصرية، الدكتور أيمن وهبى المشرف الأكاديمى على المتحف التعليمى، الدكتور محمد عبد المولى نائب المشرف الأكاديمى على المتحف.



وتفقد حواس خلال الزيارة معرض صور توت عنخ آمون والذي تم اعداده احتفالا باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في 22 نوفمبر 1922 م ويضم المعرض أهم القطع الأثرية التي تم اكتشافها بالمقبرة.



كما قام بزيارة المتحف التعليمى والذي يضم قطع أثرية مستنسخة من القطع الأثرية المعروفة والتي أهداها حواس للكلية عندما كان أمينا عاما لوزارة الآثار وتفقد أيضا متحف التراث والذي يعر نماذج من التراث الشعبى بمحافظة الدقهلية.



وفى ختام الزيارة دعا حواس الطلاب إلى زيارة منطقة الأهرامات عن طريق مركز حواس بالقرية الذكية وسيكون في استقبالهم بنفسه لتعريفهم بالحضارة المصرية.