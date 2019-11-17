بالبيكيني.. كايلي جينر تقضي عطلتها على الشاطئ



شاركت لأيقونة الموضة، ومالكة مجموعة كايلي كوزماتكس، البالغة من العمر 22 عامًا، العديد من الصور هلى جسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بينما كانت تأخذ حمامًا شمسيًا مرتدية ملابس سباحة من قطعة واحدة بدون أكمام وبتصميم أحمر برتقالي ناري.



في الصور تظهر كايلي وهي تغلق عينيها مع إغلاق، ورأسها صوب السماء الزرقاء الصافية، حيث أن متعتنا بعدد من الطلقات القاسية التي التقطت وهي تقف أمام أشجار النخيل المتمايلة.



"مكان سعيد"، هذا ما قالته نجمة برنامج "كيبنج أب ويذ ذا كارداشيانز، التي يستمتع حاليًا بعطلتها في جزر تركس وكايكوس، وفقًا لمجلة الترفيه العالمي cosmopolitan.





بدت جينر بدون ماكياج وتحتضن بشرتها اللطيفة، إلا أنها استعادت مظهرها من خلال أساور ذهبية متعددة ومتنوعة، وخواتم، وقلادة قلادة وأقراط رفيعة.



وفي السياق، حظيت منشوراتها، التي انتشرت بسرعة البرق على السوشيال ميديا أكثر من 7.8 مليون علامة إعجاب في أقل من 24 ساعة، فيما أبدى الأصدقاء والعائلة اعجابهم ايضا.



أشهرت نجمة الواقع كايلي جينر Kylie Jenner أسلحة أنوثتها الطاغية، ووضعت منحنياتها في حالة العرض العام وذلك خلال عطلة صيفية بجزر الكاريبي مع صديقات لها.